Perfectionare prin cooperare.

Militarii Batalionului 812 Infanterie "Bistrita" alaturi de militarii Brigazii 2 Infanterie Motorizata "Stefan cel Mare" din Republica Moldova au continuat in aceasta saptamana instruirea in comun in Poligonul Pais din Sfantu Gheorghe. Aceste tipuri de exercitii sunt menite pentru dezvoltarea capacitatii de a actiona ...