Peregrinaj de iarnă în Italia – trufele – de la moft la afacere Exista investitii la moda si in… agricultura. Cultivarea trufelor a starnit, in ultimii ani, curiozitatea și interesul romanilor. Pretul kilogramului de trufe depașește 1.000 de euro pentru anumite specii, cum ar fi trufa alba. Oferta actuala a cultivatorilor din Europa nu acopera nici 10 la suta din solicitarile pieței mondiale. Profitul de pe un hectar cultivat poate depași 15 mii de euro. Teoretic, pentru a incepe aceasta super afacere nu este nevoie decat de o bucata de teren si, bineinteles, de… bani. Din padure, in gradina… Trufa este o ciuperca rara care se dezvolta in mod natural la radacina… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie 2019, Netflix a anuntat ca utilizatorii noi din Marea Britanie nu vor mai avea o luna gratuita. Astfel, fac cont si platesc direct. Acelasi mecanism va fi acum aplicat si pentru utilizatorii din Romania. Cei din Franta, Italia, Spania sau Polonia sunt deja acolo. Pas cu pas, Netflix isi…

- Femeile din UE primesc pensii cu 30% mai mici fața de cele ale barbatilor. Țarile cu cele mai mari diferențe. Romania nu este printre ele Femeile din Uniunea Europeana cu varsta de peste 65 de ani au primit in 2018 o pensie care, in medie, a fost cu 30% mai mica decat cea a barbatilor. Acest decalaj…

- În 2018, rezidenții din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au efectuat 1,75 milioane de calatorii în China, care este a 11-a cea mai populara destinație din afara UE, potrivit datelor Eurostat, publicate luni, citeaza Mediafax. Astfel, calatoriile în China au reprezentat,…

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii "Raportul privind mecanismul de alerta", un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat sa se poata identifica…

- Seat a inregistrat un record de vanzari in primele 11 luni ale anului 2019: 542.000 exemplare comercializate. Constructorul spaniol inregistreaza o creștere de 10.3% fața de perioada similara a anului trecut. Doar in noiembrie, Seat a vandut 44.100 de automobile, o creștere de 2% fața de luna noiembrie…

- Vanzarile de software si servicii digitale, in Romania, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obisnuita din luna noiembrie, in timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%, releva o analiza de specialitate, realizata de unul dintre furnizorii de solutii de monetizare…

- DIICOT a efectuat perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional Foto:Arhiva. Peste zece perchezitii imobiliare au fost efectuate joi, 5 decembrie, de procurorii DIICOT pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat în savârsirea infractiunilor de trafic…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 19.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 316.601 romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 60.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, pentru aceeași ora. Clasamentul țarilor unde s-au inregistrat…