- ​Perechea formata din Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic (Germania) s-a calificat, vineri, în optimile probei de dublu din cadrul Australian Open, primul Grand Slam al anului.La fel ca în primul tur (când au trecut de Simona Halep și Gabriela Ruse), Cristian si colega sa s-au…

- Jucatoarea de tenis din Constanta, Simona Halep s a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o pe sportiva din Muntenegru, Danka Kovinic cu 6 2, 6 1, sambata, in runda treia la Melbourne.Halep si a asigurat un cec de 328.000 de…

- ​Perechea formata din Simona Halep și Gabriela Ruse a fost eliminata vineri, în primul tur al probei de dublu din cadrul Australian Open, de perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic.Cristian si colega sa s-au impus cu scorul de 6-4, 6-0, într-o ora si noua minute.Cristian si Petkovic…

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a invins-o pe Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0, și s-a calificat in turul III de la Australian Open. Vineri dimineața, Halep ia startul și in proba de dublu de la Melbourne. Nu inainte de ora 05:00, ora Romaniei, Simona Halep și Gabriela Ruse le…

- Perechea romano-germana Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam s-a calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, in urma victoriei obtinute, miercuri, la Melbourne, in timp ce cuplul Irina Begu/Nina Stojanovic

- Jaqueline Cristian a fost invinsa de americanca Madison Keys cu 6-2, 7-5, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open. Cristian (23 ani, 69 WTA), la prima sa participare la un Grand Slam, s-a inclinat dupa o ora si jumatate in fata unei adversare in mare forma in acest debut…

- Simona Halep, cap de serie numarul 14, s-a calificat runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, marti, la Melbourne. Alte patru romance au trecut de primul tur la Melbourne alaturi de ea - Sorana Cirstea, Irina…

- Sase jucatoare romane de tenis, printre care si Simona Halep, vor evolua in proba de dublu feminin a turneului Australian Open, care va incepe luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica, conform Agerpres. Simona Halep va face pereche cu Gabriela Ruse, urmand sa intalneasca un…