Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 18 august 2021, au mai fost confirmate inca 6 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.365. In intervalul 17.08.2021 (10:00) – 18.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 6 decese (3 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați…

- Stelian Ion, ministrul Justițiie, susține ca in cazul reformelor promise in domeniul sau de activitate nu este vorba, cel puțin deocamdata, de un eșec. In ceea ce privește ritmul schimbarilor, da vina pe partenerii de Coaliție care ar incetini bunul mers al lucrurilor. „Deocamdata, nu putem vorbi de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora 18.02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al 11-lea seism produs in ultimele doua zile la noi in țara.

- Muzeul satului din Vizantea Livezi a fost construit cu fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala-AFIR. Inauntru se poate regasi un atelier de sculptura tradiționala. Muzeul iși propune sa pastreze și sa cultive tradițiile locale. Superbul muzeu al satului, cu atelier de sculptura…

- REALITATE – PROSPORT A INTRAT IN ISTORIA FOTBALULUI ROMANESC!!! 27 de juniori folositi de Prosport Focsani in Superliga de Seniori. Media de varsta a intregului lot este de 13,5 ani. Toti sunt juniori formati in propria pepiniera. Nimeni in Romania nu a mai avut curajul sa faca acest pas important pentru…

- Trei cutremure in aceasta dimineața, s-au produs in Romania, ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, potrivit INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP The post Trei cutremure in aceasta dimineața, s-au produs in Romania first appeared on Partener TV .

- Igor Nikitin Numai in acest an, acolo se vor desfașura șapte exerciții multinaționale cu participarea a 11 mii de militari straini – o activitate fara precedent, conform standardelor pe timp de pace. Cine beneficiaza de acest lucru și cum se poate termina totul – a analizat RIA Novosti.…

- Romania se pregatește sa vanda in strainatate și sa doneze cantitatea de vaccinuri AstraZeneca nefolosite in țara, a declarat duminica seara, la Digi24, șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Apetitul, sau adresabilitatea pentru acest vaccin, a scazut foarte mult. Este cumva un trend…