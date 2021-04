Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Blaj a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru Servicii de consultanța prestate de personalul de asistența medicala pentru obiectivul de investiție “Achiziție Pachet servicii medicale pentru 165 persoane varstnice in cadrul Proiectului…

- Spitalul Municipal Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziționarea unor echipamente medicale in cadrul proiectului „Achiziția de echipamente și aparatura medicala 6 loturi”. Valoarea totala estimata a investiției este de 12.316.547,90 lei, fara…

- Pavilion subacvatic, debarcader, cinematograf de vara in zona lacului Chereteu din Blaj: Licitația pentru studiul de fezabilitate, lansata in SEAP Cartierul Chereteu din municipiul Blaj are toate șansele sa ajunga zona de lux. Proiectul pentru amenajarea lacului și imprejurimilor va cuprinde un complex…

- Primaria Blaj cumpara un microbuz și o autoutilitara pentru seniorii din municipiu: Licitația, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția unei autoutilitare (Lot 1) și a unui microbuz 8+1 locuri (Lot 2) prin leasing…

- Liceul Teoretic din Teiuș va fi reabilitat termic printr-un proiect de este 2,3 milioane de lei. Cladirea construita in perioada anilor 1936 va fi izolata termic și va beneficia de un sistem de incalzire format dintr-o pompa de caldura geotermala. Primaria Teiuș a lansat marți, 23 februarie, in Sistemul…

- Cladirea Spitalului din Zlatna va beneficia, in cadrul unui proiect de reabilitare și modernizare, de un ascensor de persoane și un lift de serviciu. Primaria orașului Zlatna a lansat marți, 23 februarie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția și montajul unui…

- Investiție MASIVA in echipamente medicale la Spitalul Municipal din Sebeș. A doua licitație, lansata in SEAP Licitația pentru dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare Covid-19, a fost lansata pentru a doua oara in SEAP, dupa ce cea de saptamana trecuta a fost…

- Ziarul Unirea Lucrari ample de reabilitare, modernizare și extindere la Ambulatoriul Spitalului Abrud: A doua licitație, lansata in SEAP Primaria Abrud a lansat vineri, 29 ianuarie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția lucrarilor de reabilitare, modernizare și extindere…