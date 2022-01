Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata – Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au efectuat, sambata, 13 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Iasi, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, specializat in contrabanda cu tigari si produse din […] The post Perchezițiile DIICOT din Iași: Destructurarea unui grup infractional specializat in traficul transfrontalier de țigari appeared first on Știri online, ultimele…