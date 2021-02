Perchezițiile de la Cahul: Șase poliţişti, reţinuţi pentru 72 de ore Sapte angajati ai Inspectoratului de politie Cahul sunt cercetati penal de ofiterii Directiei generale teritoriale sud a CNA si procurori. Din cei sapte, cinci sunt inspectori ai Serviciului de patrulare si doi activeaza in Serviciul supraveghere tehnica si accidente rutiere al Inspectoratului de politie Cahul. Acestia sunt banuiti de abuz in serviciu si corupere pasiva, fapte care sunt cercetate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte angajati ai Inspectoratului de politie Cahul sunt cercetati penal de ofiterii CNA si procurori. Din cei sapte, cinci sunt inspectori ai Serviciului de patrulare si doi activeaza in Serviciul supraveghere tehnica si accidente rutiere.

- Sapte angajati ai Inspectoratului de politie Cahul sunt cercetati penal de ofiterii Directiei generale teritoriale sud a CNA si procurori. Din cei sapte, cinci sunt inspectori ai Serviciului de patrulare si doi activeaza in Serviciul supraveghere tehnica si accidente rutiere al Inspectoratului de politie…

- Șapte polițiști ai Inspectoratului de poliție Cahul, dintre 5 - inspectori ai Serviciului de patrulare, iar 2 din Serviciul supraveghere tehnica și accidente rutiere al IP Cahul sunt cercetați de CNA in mai multe dosare de corupție. Aceștia sunt banuiți de abuz in serviciu și luare de mita.

- Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Rișcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, au intrat in posesia unei informații operative, despre activitatea infracționala a unui tanar, care urma sa ridice o cantitate impunatoare de droguri.

- In ultimele 24 de ore, 71 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 153 de teste. Dintre aceștia, 8 sunt angajați ai Spitalului Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, un pacient a decedat, iar alți trei au fost declarați vindecați. Incidența cazurilor de CoVid-19 la nivel de…

- Ofițerii Secției combatere infracțiuni in locuri publice și transport urban din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, de comun cu angajații Inspectoratului de Poliție a sec. Rișcani, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut trei indivizi specializați in comiterea furturilor din…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni și securitate publica din cadrul Inspectoratelor de Poliție din subordinea Direcției de Poliție din Chișinau, continua masurile speciale de investigație și urmarire penala privind reținerea persoanelor aflate in urmarire penala și