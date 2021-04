Perchezitii: Zeci de persoane care au participat la protestele violente din Bucuresti sunt audiate

Stiri pe aceeasi tema

- 22 de persoane suspectate de implicare in incidentele violente din noaptea de luni spre marti, din Bucuresti, de la finalul manifestatiei impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei, au fost ridicate si duse la audieri in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si judetele Giurgiu,…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale au facut, miercuri dimineata, 24 de perchezitii domiciliare, la societati comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparatiilor efectuate in baza unor polite RCA. UPDATE. Conform unor surse judiciare, vizat ar fi unul dintre cei mai importanti…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, patru pechezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane suspectate ca au construit intr-un parc monument istoric. Surse din ancheta au transmis ca reprezentanții unor societați comerciale au construit ilegal corpuri de cladiri in Parcul Herastrau. Lucrarile…

- Politisti de la DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare, marti dimineata, noua mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Tulcea. Potrivit unui…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 , sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, fac mai multe percheziții, marți dimineața, in București, Ilfov și Tulcea intr-un dosar…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 5 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarșirea…

