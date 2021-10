Stiri pe aceeasi tema

- 1414Descinderi in localitatea Rodna, la mai multe domicilii și firme. Șapte persoane au fost duse la audieri. Dosarul penal vizeaza infracțiunea de contrabanda cu produse vamale și accizabile. Mai multe locuințe și sedii de firme din Rodna au fost luate azi la puricat ed mascați. Cele 7 percheziții…

- Ieri, 6 octombrie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au acționat in sistem integrat cu alte atutoritați cu atribuții in domeniu, pentru prevenirea și combaterea furturilor și distrugerilor de culturi agricole, in localitatea Paușa. Efectivele angrenate in activitați au acționat…

- A fost nevoie de intervenția mascaților, astazi, cand polițiștii Secției de poliție rurala Maracineni au fost sesizați la 112, cu privire la faptul ca pe o strada din localitatea Blajani, un tanar cunoscut cu afecțiuni psihice, in varsta de 26 de ani, din localitate, ar amenința persoanele din zona…

- Un numar de 14 perchezitii domiciliare au avut loc, luni, in judetul Arad, dupa ce politistii au depistat parcat un TIR, in comuna Halmagiu, in care se aflau peste 80.000 de pachete de tigari netimbrate. ”In 8 august a.c., politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice, impreuna cu…

- La data de 28 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Brigazii de Operațiuni Speciale Cluj și a specialiștilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi au avut loc mai multe percheziții intr-un dosar de proxenetism. Șase persoane au fost conduse la sediul Politiei municipiului Bacau pentru a fi audiate. „La data de 29 iulie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul…

Politiștii din Blaj : percheziții la persoane banuite de ABUZ IN SERVICIU și STRUSTRAGERE sau DISTRUGERE DE INSCRISURI Politistii din Blaj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria…