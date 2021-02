Percheziții și în Timiș într-un dosar în care se investighează vânzarea de măști de protecție contrafăcute Mai multe persoane sunt cercetate de polițiști, fiind banuite ca ar fi vandut unui spital maști de protecție despre care se crede ca sunt contrafacute. Potrivit IGPR, polițiștii fac luni dimineața zece percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal in care se fac cercetari cu privire […] Articolul Percheziții și in Timiș intr-un dosar in care se investigheaza vanzarea de maști de protecție contrafacute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane sunt cercetate de polițiști, fiind banuite ca ar fi vandut unui spital maști de protecție despre care se crede ca sunt contrafacute. Potrivit IGPR, polițiștii fac luni dimineața zece percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș,…

- Zece perchezitii au loc luni dimineata in Bucuresti si in patru judete intr-un dosar de inselaciune dupa ce unui spital pentru asistenta pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 i-au fost vandute masti de protectie ce poarta o marca inregistrata cunoscuta la nivel mondial, cu privire la care…

- Mii de maști falsificate au ajuns in spitalele din Romania. Polițiștii fac luni dimineața zece percheziții in București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș. Anchetatorii fac cercetari intr-un dosar de inșelaciune. Suspecții au vandut unui spital COVID maști falsificate, care ar fi purtat…

- Zece perchezitii au loc luni dimineata in Maramureș și alte judete intr-un dosar de inselaciune dupa ce unui spital pentru asistenta pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 i-au fost vandute masti de protectie ce poarta o marca inregistrata cunoscuta la nivel mondial, cu privire la care exista…

- La aceasta ora, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 10 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția…

- FRF lanseaza campania “Cupa Vine La Tine – 2021”, prin care sunt onorate performanțele, poveștile și eroii din cea mai spectaculoasa competiție! Federația a selectat cele mai performante 16 județe ale Romaniei de azi in Cupa Romaniei, prin prisma rezultatelor obținute all-time de echipele din fiecare…

- 35,3% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus in saptamana 25-31 ianuarie au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Maramures, Suceava, Timis, Bihor, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica (INSP), potrivit Agerpres.In total, in ultima saptamana din ianuarie…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat joi ca 35,3% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate, in saptamana 25-31 ianuarie, in Bucuresti si in judetele Maramures, Suceava, Timis, Bihor, conform Mediafax. Citește și: ALERTA la Ministerul…