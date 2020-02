Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12.02.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției de Investigații Criminale au efectuat un numar de 16 percheziții domiciliare pe raza teritoriala a județelor Cluj, Arad, Olt, Valcea și Giurgiu, in baza a doua ordine europene…

- Mai multi hoti romani au reusit sa fure peste 1.000 de radiatoare, aproximativ 38 de tone de metale, de la locomotivele destinate dezmembrarii din Franta. Hotii ar fi comis 57 de furturi in luna februarie din 2019 de la compania feroviara franceza. Procurorii DIICOT care au efectuat 16 perchezitii domiciliare…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de percheziții, in 25 de județe și in București,…