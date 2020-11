Percheziţii şi descinderi în Bucureşti şi în 28 de judeţe din ţară Perchezitii si descinderi in Bucuresti si in 28 de judete din tara Aproape 500 de perchezitii si 130 de descinderi au avut loc în Bucuresti si în 28 de judete, la care au participat aproape toti procurorii DIICOT si 3.000 de politisti, jandarmi si politisti de frontiera. Au fost descoperite importante cantitati de droguri, iar peste 60 de persoane sunt audiate pentru trafic de droguri de risc si mare risc. În municipiul Caransebes au fost descoperite peste o suta de ghivece cu plante de cannabis, iar în Giurgiu, 20 de persoane cu vârste între… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

