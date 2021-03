Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Poliția municipiului Buzau, Secția de poliție rurala Merei și Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, insoțiți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la persoane banuite de amenințare, nerespectarea…

- Un bistrițean a sunat la 112, anunțand ca a pus o bomba in sediul BCR din inima Bistriței. Alarma s-a dovedit a fi falsa, iar apelantul a fost gasit drogat, fiind internat in spital. Acesta și-a revenit, iar polițiștii l-au reținut. Ieri au decis sa-l trimita o luna de zile dupa gratii. In 10 februarie,…

- Peste 20 de persoane care participau la o inmormantare, in comuna buzoiana Cislau, s-au ales cu amenda pentru incalcarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Printre cei sancționați se afla și manelistul Ștefan de la Barbulești, impreuna cu fiul sau, invitați sa…

- Polițiștii de investigații criminale de la Poliția municipiului Buzau, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la locuința unui barbat, in varsta de 52 de ani, din Buzau, banuit de savarșirea infracțiunii de camata.…

- Politistii de investigații criminale de la Poliția municipiului Buzau au retinut pentru 24 de ore, la data de 24 ianuarie, doi tineri din Ilfov, banuiți de savarșirea unor tentative la furt calificat. In noaptea de 23/24 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Buzau, susținuți de…

- Polițiștii și salvatorii au fost solicitați azi in Rebrișoara la un accident….mai neobișnuit. Un barbat ce se afla la vanatoare a fost impușcat de partenerul sau. Un apel la 112 anunța un accident…pe un fond de vanatoare! Doi prieteni au ieșit cu armele, iar unul dintre ei a fost impușcat de celalalt.…

- Ieri, politistii Biroului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, impreuna cu polițiști de investigații criminale, investigarea criminalitații economice, de ordine publica și luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au pus in executare 6…