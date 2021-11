Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 68.727 din 12 noiembrie 2021 PREJUDICIU DE 1,2 MILIOANE DE LEI DIN INDEMNIZATII OBTINUTE ILICIT DE LA BUGETUL DE STAT,IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19Ieri, 11 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au efectuat…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt au efectuat noua perchezitii pe raza a patru judete, intr-un dosar privind angajarea fictiva a 140 de persoane in scopul obtinerii de subventii de la bugetul de stat, se arata…