- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat patru cetateni afgani si un cetatean sirian care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunsi in doua ansambluri rutiere, printre marfa transportata, respectiv conserve si sucuri. Persoanele in cauza intentionau…

- Oamenii legii au depistat in cadrul unei actiuni desfasurate in sistem integrat pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, pe raza județului Timis, 12 cetateni straini care intenționau sa iasa din Romania, ascunși intr-un automarfar. In data de 17 mai, in jurul orei 07.30, politistii de frontiera…

- 59 de migranti straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri incarcate cu frigidere si alte bunuri au fost prinsi marti de politistii de frontiera de la Nadlac II, judetul Arad. Soferii celor doua autotrenuri, un cetatean roman si un turc, sunt cercetati pentru…

- Polițiștii de frontiera din județul Arad au gasit 59 de migranți ascunși in doua TIR-uri. Aceștia incercau astfel sa treaca ilegal granița in Ungaria. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat marți, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman in varsta de 28 de ani, aflat la volanul…

- Politistii de frontiera din cadrul Directiei de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere (DPCMIIT) a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF) impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul și Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate…

