Percheziții masive la clanul DUDUIANU! Membri ai grupării, bănuiți de furt din depozite 19 percheziții domiciliare au loc, marți dimineața, in județele Calarași și Ialomița, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializata in furturi din societați comerciale, anunța IGPR. Conform surselor G4Media, perchezițiile au loc la membri ai clanului Duduianu, cele mai multe avand loc in Sinești. „In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, cu sprijinul luptatorilor de acțiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Calarași, Buzau și Constanța, pun in executare 19 mandate de percheziții domiciliare, in județele Ialomița și Calarași.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 19 percheziții domiciliare desfașurate in județele Ialomița și Calarași, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializata in furturi din societați comerciale. In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului

- Nouasprezece perrchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Ialomita si Calarasi, la membrii unei grupari infractionale, banuiti de furturi din depozitele unor societati comerciale, prejudiciul fiind estimat la 200.000 de euro

- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, cu sprijinul luptatorilor de actiuni speciale din cadrul inspectoratelor de politie judetene Calarasi, Buzau si Constanta, pun in executare 19 mandate de perchezitii domiciliare, in judetele Ialomita si Calarasi. Potrivit…

- 19 perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Ialomita si Calarasi, la membrii unei grupari infractionale, banuiti de furturi din depozitele unor societati comerciale, prejudiciul fiind estimat la 200.000 de euro. Zece persoane urmeaza sa fie duse la audieri. ”In aceasta dimineata,…

- Perchezițiile sunt efectuate la locuințele membrilor unei grupari infracționale, banuiți de furturi din depozitele unor societați comerciale.Prejudiciul estimat este de aproximativ 200.000 de euro.Vor fi puse in executare 10 mandate de aducere.La activitați participa și jandarmi.„In aceasta dimineața,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.128 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 343 decese, informeaza, marți, Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.748.568 de cazuri de infectare cu noul coronavirus…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.006 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 304 de pacienți au murit. 1.743 de persoane sunt internate la ATI. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.739.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.568.418…

- El conducea un bolid de lux și a fost surprins de camerele video din mai multe benzinarii cand pleca fara sa achite contravaloarea carburantului. Culmea este ca atitudinea lui nu a dat niciodata de banuit, tocmai pentru ca nu parea genul de client care sa inșele respectivele societați comerciale.Tanarul…