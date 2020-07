Stiri pe aceeasi tema

- Informații noi de la descinderile facute de Poliție la Clanul Duduianu. Se pare ca printre victimele talharile de aceștia se afla și maneliști celebri, care au ramas fara bani dupa cantari sau care ar fi fost șantajați sa cante gratis. Vorbim de nume cunoscute in domeniu, precum Florin Salam sau…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Prahova si Dambovitia au facut perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni de furt calificat. Descinderile au avut loc in municipiile Ploiesti, Targoviste si Moreni.

- Acțiuni in forța in forța a autoritaților, miercuri, la mai multe firme din Bolintin Vale pentru verificarea operatiunilor cu materiale reciclabile. La percheziții au participat peste 70 de polițiști, jandarmi, dar și angajații Garzii de Mediu, se arata in comunicatul Poliției Romane.Firmele din Bolintin…

- Percheziții intr-un caz de contrabanda cu alcool etilic și produse de tutungerie, transportate in Ucraina prin culoarul verde de la hotarul de sud al Moldovei. Cazul este investigat de polițiști in comun cu procurorii PCCOCS.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Raducaneni au efectuat perchezitii intr un dosar de falsificare de monede, punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune. Prejudiciu cauzat prin activitatea infractionala este de…

- Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de hackeri din Romania și Republica Moldova, care intenționau sa atace sistemele informatice ale mai multor instituții publice și private, inclusiv spitale.

- Cinci barbați cu virstele cuprinse intre 21 și 53 de ani, din Caușeni, au fost reținuți in flagrant de oamenii legii in timp ce comercializau droguri de tip marijuana. Potrivit informațiilor, liderul gruparii criminale, cu virsta de 53 de ani, cultiva și prelucra plantele de canabis, apoi le transmitea…

- Politistii ieseni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au desfasurat patru perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa a zece persoane, inselaciune si falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse. Potrivit…