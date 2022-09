Percheziții la zeci de traficanți de droguri care acționau în Capitală și în județele Constanța și Prahova Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești și in colaborare cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, au destructurat o grupare de traficanți de droguri de risc și mare risc, zeci de persoane fiind audiate in acest dosar. Polițiștii se aflau pe urmele traficanților din luna martie 2022, cand a inceput strangerea dovezilor in legatura cu activitatea infracționala a membrilor gruparii. Una dintre acțiunile polițiștilor a avut loc pe 19 septembrie, cand au prins, in flagrant… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

