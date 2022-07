Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au facut, miercuri, 38 de perchezitii in 19 judete, printre care se numara Dolj, Olt si Valcea, la persoane suspectate ca au vandut prin intermediul internetului aproape doua tone de tutun maruntit. Prejudiciul este estimat de anchetatori la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, in acest dosar se fac cercetari pentru comiterea infracțiunilor de producere de produse accizabile in afara unui antrepozit fiscal și deținere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate,…