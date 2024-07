Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins astazi cu mai multe percheziții la Biroul Vamal Nord. Sursele puls media menționeaza ca in urma perchezițiilor de amploare demarate de ofițerii CNA in nordul R.Moldova, la Biroul Vamal Nord, dar și in posturi, la moment pentru 72 de ore a fost reținut…

- Au fost efectuate percheziții intr-o locuința din județul Calarași, in urma carora un barbat a fost reținut pentru 24 de ore. In casa acestuia a fost descoperita o sticla de 500 ml, in care se afla o substanța argintie. Din primele informații, acolo era o cantitate semnificativa de mercur. Mercur gasit…

- Joi, 20 iunie, lucratorii de poliție judiciara din cadrul DGA – Structura Centrala și Serviciul Județean Anticorupție Argeș, impreuna cu colegii din cadrul IPJ Argeș, cu sprijinul jandarmilor și sub coordonarea unui procuror, au efectuat 9 percheziții domiciliare, dintre care doua la sediul unor societați…

- Un tanar din Bistrița, cercetat pentru efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic și abuz de incredere, a fost reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, in urma unei percheziții. Ulterior, procurorii l-au plasat sub control judiciar.…

- Pe parcursul zilei de 07 iunie 2024, ofițerii Serviciului protecție interna și anticorupție al MAI, de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii r-nului Hancești, au descins cu percheziții la domiciliile, biroul de serviciu și automobilul personal al unui ex-funcționar public cu statut special din…

- Ofițerii CNA au desfașurat zeci de percheziții in nordul țarii in cadrul unor dosare pornite pe fapte de corupție, in care sint cercetate acțiunile ilicite ale unor angajați ai Serviciului Fiscal de Stat din oficiile teritoriale Balți, Șoldanești, Soroca, Falești și Florești. Potrivit faptelor investigate,…

- Un barbat a fost retinut sub acuzatia de evaziune fiscala intr-un dosar in care s-au desfasurat joi sapte perchezitii la mai multe locuinte si birouri din judetul Constanta si in care prejudiciul este de 420.000 de lei. Barbatul este acuzat ca a infiintat patru societati comerciale, pe numele a trei…

- Un functionar de la Protectia Copilului Dolj a fost retinut pentru 24 de ore. Este suspectat ca a cerut si primit 4.500 de euro pentru a urgenta adoptarea unui copil. ”Ofiterii DGA – Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…