- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi doua percheziții domiciliare, in Timișoara și Lugoj, la o persoana banuita de trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc. De asemenea, a fost pus in…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii DIICOT Alba Iulia, au efectuat la sfarșitul saptamanii trecute trei de percheziții domiciliare, in județele Alba, Hunedoara și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni…

- Aproximativ 200 de grame de metamfetamina si mefedrona, disimulate in bagajul de cala al persoanei banuite, au fost descoperite pe Aeroportul Otopeni.”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti – Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul Aeroportului…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat pe 12 aprilie 10 percheziții domiciliare, in județul Cluj, in doua cauze penale, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a trei persoane, banuite pentru savarșirea infracțiunilor de…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT Bacau, au efectuat, astazi, 3 percheziții domiciliare la persoane banuite de distribuirea de droguri de risc (hașis) catre consumatori din municipiul Bacau și localitațile invecinate. Activitatea…

- Patru persoane au fost reținute, iar alte doua au fost plasate sub control judiciar intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au facut in acest caz șapte percheziții domiciliare. Polițistii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Nr. 289 din 22 martie 2023 BARBATI PRINSI IN FLAGRANT DELICT INTR UN CAZ DE TRAFIC DE DROGURI Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Oradea, au prins in flagrant delict doi barbati, in timp ce incercau sa vanda…