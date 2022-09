Percheziții la un traficant de droguri din Banat. Cum aducea „marfa” din Spania FOTO Procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus, ieri, reținerea pentru 24 de ore a unui inculpat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, dupa o operațiune efectuata impreuna cu SCCO Caraș-Severin. Tot ieri, organele de cercetare penala au pus in executare trei mandate de percheziție domiciliara, in Reșița, fiind identificate și ridicate peste 1,2 kilograme […] Articolul Percheziții la un traficant de droguri din Banat. Cum aducea „marfa” din Spania FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

