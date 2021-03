Stiri pe aceeasi tema

- Doua percheziții au loc vineri dimineața, la Spitalul Witting din București, intr-un dosar cu acuzații de abuz in serviciu referitor la achiziții de echipamente de protectie COVID 19. Intr-un articol publicat in luna februarie, Libertatea scria despre echipamentele de protecție neconform activitaților…

- Politistii si procurorii efectueaza, miercuri, cinci perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov intr-un dosar in care se investigheaza achizitionarea de catre o companie nationala de masti medicale in perioada starii de urgenta. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, Directia de Investigare a Criminalitatii…