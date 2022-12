Percheziţii la un contrabandist de… articole pirotehnice. Lucra online Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul SAS Timiș și al criminaliștilor din cadrul Poliției municipiului Lugoj, au desfașurat 3 percheziții domiciliare in Lugoj și comuna Barna, la imobilele ce aparțin unui tanar, in varsta de 26 de ani, din Barna, județul Timiș. Activitațile au fost desfașurate intr-un dosar ... The post Perchezitii la un contrabandist de… articole pirotehnice. Lucra online appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

