Percheziții la un cabinet medical din București. Medicii cereau bani de la pacienți pentru tratamente decontate de stat Polițiștii Capitalei fac, miercuri dimineața, trei percheziții domiciliare in București, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de frauda informatica, fals privind identitatea și evaziune fiscala, conform unui comunicat al DGPMB. „Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada februarie 2019 – prezent, un cabinet medical ar fi prestat servicii medicale pentru care a incasat contravaloarea de la pacienți fara a emite documente justificative, in același timp decontand sumele și de la CASMB, reținand și utilizand fara drept… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza, miercuri, trei perchezitii domiciliare in Bucuresti, intr-un dosar ce priveste un cabinet medical care ar fi obtinut decontari de 70.000 de lei de la Casa de Asigurari prin utilizarea cardurilor de sanatate ale pacientilor, de la care a incasat si bani pentru consultatii, fara…

- Miercuri dimineața au loc 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala. Sunt vizate mai multe firme care prestau servicii de curatenie in spitale. In acest dosar sunt vizati mai mulți reprezentanti ai unor societati comerciale. Politistii…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza, miercuri dimineata, un numar de 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor…

- Poliția Capitalei, prin Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, pune in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de titluri de…

- Marți a avut loc o percheziție la un cabinet stomatologic neautorizat din București. In cauza sunt vizate doua persoane care pretindeau ca sunt medici stomatologi. Un alt mandat de percheziție a fost pus in aplicare la o adresa din Municipiul București. „Astazi, 23.03.2021, polițiști din cadrul Direcției…

- Politistii de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov (IPJ), sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si in Bucuresti, la sediile a trei societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor…

- ​​Ieri, polițiști bucureșteni au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal în care se fac cercetari sub aspectul savârșirii infracțiunii de înșelaciune in forma continuata care a produs consecințe deosebit de grave (11 acte materiale). Din datele și probele…

- Un artist este acuzat ca ar fi luat bani publici pentru a realiza sculpturi din bronz, dar le-a facut din materiale mai ieftine. Prejudiciul este de 18 milioane de lei. Ieri, polițiști bucureșteni au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal in care se fac cercetari sub…