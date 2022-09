Percheziții la trei firme din Giurgiu din domeniul extracției și comercializării de agregate minerale Politistii si jandarmii din Giurgiu efectueaza, miercuri, opt perchezitii intr-un dosar in care sunt vizate trei firme din domeniul extractiei si comercializarii de agregate minerale. Potrivit Poliției Romane, descinderile au loc la sediile si punctele de lucru ale societatilor, precum si la domiciliile administratorilor. „In fapt, se efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului […] The post Percheziții la trei firme din Giurgiu din domeniul extracției și comercializarii de agregate minerale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac, marti dimineata, 17 perchezitii in Bucuresti si judetele Dambovita, Ilfov si Olt, la persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare care facea evaziune fiscala prin ascunderea unor venituri obtinute din tranzactii cu monede virtuale. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei.…

- Parchetul Curții de Apel București a deschis un dosar penal in care ancheteaza, printre altele, fapte legate de consumul de alcool și pilotarea unui avion fara documente de certificare, in urma accidentul aviatic care a avut loc sambata la Letca Noua, in judetul Giurgiu, soldat cu doi morti. “Un avion…

- Mai multe perchezitii sunt efectuate, miercuri, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care sunt investigate opt firme care ar fi vandut telefoane mobile si nu ar fi inregistrat in contabilitate veniturile obtinute. Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- Politistii fac, marti dimineata, 11 perchezitii, in municipiul Sebes, la persoane banuite de furt calificat si tainuire. Ancheta vizeaza 4 persoane care ar fi sustras, in principal, componente auto si 3 persoane care ar fi tainuit faptele lor. Potrivit Poliției Romane, din cercetari a reiesit ca, in…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Angajata unei banci din Timișoara este suspectata ca timp de 11 ani a facut peste 800 de transferuri bancare ilegale. Prejudiciul este de 2,5 milioane de euro. Potrivit Poliției Romane, politistii Birgazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si procurorii DIICOT au pus in executare, marți,…

- PERCHEZIȚII in Alba: Un barbat din județ ar fi intocmit in fals permise de conducere, polițe RCA și certificate Covid negative Marți, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiati…