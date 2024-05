Stiri pe aceeasi tema

- In urma cercetarilor efectuate, s a stabilit ca barbatul, de 49 de ani, ar fi infiintat 4 societati comerciale, pe numele a trei persoane. La data de 23 mai 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare din Constanta, sub coordonarea procurorului de caz…

- Zeci de percheziții intr-un județ al Romaniei, intr-un dosar de evaziune fiscala si obtinere ilegala de fonduriPolitistii din Olt fac 47 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si obtinere ilegala de fonduri, iar prejudiciul in acest caz este estimat la doua milioane de lei.Joi dimineața,…

- Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat miercuri opt percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal…

- Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de marți, 5 martie, mai multe percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in județele Cluj, Bihor și Salaj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea…

- Polițiștii fac marți 11 percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde cinci cinci administratori de firma sunt acuzați de evaziune fiscala. Ei ar fi dispus inregistrarea in actele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive.