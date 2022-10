Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Zeci de percheziții la traficanți de droguri. Participa polițiștii BCCO din Alba și alte județe, alaturi de DIICOT Arad Miercuri dimineața, polițiștii BCCO Alba participa la percheziții derulate de Serviciul de Combatere a Criminalitații și procurorii DIICOT Arad. Aceștia efectueaza 39 de percheziții…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Arad, fac miercuri dimineata 39 de perchezitii domiciliare la grupari specializate in trafic de droguri. Peste 50 de persoane vor fi conduse la audieri. Fii la curent cu cele mai noi…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat in aceasta dimineața 35 de percheziții domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea de…

- Zeci de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri Zecii de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri In cursul dimineții de miercuri, 5 octombrie, au loc…

- VIDEO: 82 de percheziții DIICOT și BCCO in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. 150 de persoane vor fi aduse la audieri Percheziții DIICOT și BCCO de amploare in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii din cadrul structurilor…

- O ampla operațiune contra traficanților de droguri se desfașoara miercuri in Romania. In 12 județe au loc peste 80 de percheziții domiciliare, iar la final cel puțin 150 de oameni vor fi duși la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 6 percheziții domiciliare, in județul Timiș, la patru persoane banuite de trafic de droguri de risc. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Astazi, 11 august, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 3 percheziții domiciliare, in Timișoara, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc. 3 mandate de aducere au…