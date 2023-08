Trei persoane au fost retinute in urma a opt perchezitii domiciliare efectuate de DIICOT si politisti pe raza judetelor Bistrita-Nasaud, Mures si Cluj, in cadrul unui dosar penal deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc, efectuarea fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive si complicitate la introducerea in tara de droguri de risc. Perchezitiile au avut loc in cursul zilei de ieri si au venit ca urmare a extinderii cercetarilor intr-o cauza in care un inculpat a fost arestat preventiv in luna…