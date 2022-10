Percheziții la traficanții de droguri - Descinderi masive în mai multe orașe simultan "La aceasta ora, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT efectueaza 82 de percheziții domiciliare. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri.Dosarele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciile Teritoriale Alba, Cluj și Galați și Biroul Teritorial Sibiu vizeaza comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație eliberata in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

