Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au destructurat o retea de traficanti de droguri care vindeau cu precadere in Alba Iulia, inculiv minorilor. 18 martori au fost audiati de politisti, iar un barbat de 33 de ani a fost arestat preventiv.

- VIDEO: Percheziții ale trupelor speciale din Alba la mai mulți traficanți de droguri din oraș și județe vecine. Ce au descoperit Polițiștii BCCO din Alba Iulia au efectuat mai multe percheziții domiciliare in județele Alba, Cluj și Hunedoara la mai multe persoane banuite de trafic de droguri. La data…

- In urma perchezițiilor efectuate marți de catre polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii DIICOT Arad, au fost descoperiți și ridicați peste 20.000 de lei și 3.000 de euro, droguri de risc, de mare risc și substanțe psihoactive, un pistol cu gaze, supus…

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la ”crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmerie, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți de…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT Bacau, au efectuat, astazi, 3 percheziții domiciliare la persoane banuite de distribuirea de droguri de risc (hașis) catre consumatori din municipiul Bacau și localitațile invecinate. Activitatea…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad au desfașurat pe parcursul lunii martie mai multe acțiuni și percheziții, la persoane banuite de contrabanda. In total au fost descoperite țigari de contrabanda in valoarea de doua milioane de lei, iar trei suspecți au fost reținuți.…

- Miercuri dimineata, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, efectueaza 8 percheziții domiciliare, in Timișoara, avand ca obiect savarșirea…

- Opt perchezitii au loc miercuri dimineata la persoane care ar fi comercializat droguri de risc si de mare risc - cannabis si amfetamine - catre consumatori, inclusiv catre elevi, relateaza News.ro.”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Directiei…