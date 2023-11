Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi 15 percheziții domiciliare, in județul Timiș, la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, in forma continuata. „S-a retinut ca, incepand cu anul 2021, o rețea, formata din cetațeni […] Articolul Percheziții la traficanți de droguri din Timișoara. Studenți tunisieni, implicați in rețea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .