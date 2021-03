Percheziții la traficanți de droguri din Timișoara. Patru kilograme de canabis găsite, doi bărbați arestați preventiv Polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat o percheziție domiciliara, in municipiul Timișoara, la o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Doua mandate de aducere au fost puse in executare. „La data de 17 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a […] Articolul Percheziții la traficanți de droguri din Timișoara. Patru kilograme de canabis gasite, doi barbați arestați preventiv a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

