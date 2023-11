Percheziții la traficanți de droguri din Timiș și Cluj. Patru persoane au fost arestate preventiv Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat joi 15 percheziții domiciliare, in județele Timiș și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea fara drept de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv și deținere fara drept de droguri de […] Articolul Percheziții la traficanți de droguri din Timiș și Cluj. Patru persoane au fost arestate preventiv a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

