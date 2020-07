Percheziții la traficanți de droguri din România și Ungaria. 15 persoane reținute 20 de persoane au fost audiate, iar 15 dintre ele reținute, dupa 19 percheziții facute de polițiști și procurori DIICOT din Oradea, in Romania și Ungaria, la persoane suspectate de trafic de droguri. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii DIICOT din Oradea, au facut, miercuri, 19 percheziții domiciliare, dintre care doua in […] Articolul Percheziții la traficanți de droguri din Romania și Ungaria. 15 persoane reținute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

