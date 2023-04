Percheziții la traficanți de droguri de mare risc. Suspect arestat preventiv pentru 30 de zile Procurorii DIICOT Mehedinti au dispus joi reținerea unui inculpat si masura controlului judiciar fața de doi inculpați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si detinere de droguri de risc si mare risc, pentru consum propriu, fara drept. Inculpatii sunt acuzați ca au comercializat, in mod repetat, in perioada noiembrie […] Articolul Percheziții la traficanți de droguri de mare risc. Suspect arestat preventiv pentru 30 de zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 ani a fost arestat preventiv fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic de droguri de risc, a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Barbatul a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT Bacau…

- Un barbat, prins in flagrant in timp ce transporta droguri, a fost arestat preventiv. Decizia a fost luata de unul dintre judecatorii Tribunalului Maramureș.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș,…

- IPJ Bacau a dat publicitații bilanțul perchezițiilor realizate de procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Bacau la traficanți de droguri, in urma cu doua zile. In urma celor 8 percheziții domiciliare efectuate, la data de 22 martie 2023, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Doi suspecți in dosarul „droguri in licee” au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Alte doua persoane au fost plasate in arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar pentru alți trei suspecți s-a dispus masura controlului judiciar. Luni, peste 20 de persoane au fost duse la audieri la DIICOT dupa…

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT din Timișoara dupa ce ar fi distribuit droguri aduse din Spania unor dealeri stradali. Potrivit IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au facut miercuri o percheziție domiciliara la un tanar de 26 de ani, care a fost depistat in flagrant…

- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Suspectul a fost prins in flagrant delict, in Bucuresti, de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, la scurt timp dupa ce ar fi vandut…

- Prin rechizitoriul din data de 08.02.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, aflat in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de…

- Elevul de 15 ani, reținut de polițiști dupa ce și-a agresat mai mulți colegi de la Liceul „Mangeron” din Bacau, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile. Procurorii au extins cercetarile și pentru alte infracțiuni. „La data de 02 februarie a.c, polițiștii bacauani au continuat administrarea probatoriului…