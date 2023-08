Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni, la Valiug, Caraș-Severin. Oamenii legii au descins in locuințele a doi indivizi, cetațeni straini, banuiți ca au vandut droguri la un festival de muzica din Caraș-Severin. Oamenii legii au ridicat sute de timbre LSD, dar și ketamina.

- Unde e un concert, sunt și droguri, este o vorba deja incetațenita, care de fiecare data… nu este contrazisa. Recent, oamenii legii au prins doi traficanți, care se invarteau in „cercurile bune” din Valiug. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, pun in aplicare pe 1 august 44 de mandate de percheziție domiciliara, in locații situate in județele Cluj, Mureș, Bihor și Bistrița – Nasaud, intr-o cauza privind savarșirea…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj au pus in aplicare miercuri, 19 iulie 2023, 5 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Cluj-Napoca, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc.…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat joi trei percheziții domiciliare, in doua cauze penale, in județele Argeș și Dambovița.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Timișoara, au efectuat percheziții domiciliare, miercuri, in județul Timiș. Vizate au fost cateva persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi doua percheziții domiciliare, in Timișoara și Lugoj, la o persoana banuita de trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc. De asemenea, a fost pus in…

- Șase percheziții au loc in București, la persoane banuite ca au vandut droguti in Argeș și in Capitala. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism –…