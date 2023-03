Percheziții la tineri bănuiți că au aplicat desene tip graffiti pe vagoane. Ce pagube au produs Polițiștii de la Transporturi au facut la inceputul acestei saptamani patru percheziții domiciliare in Cluj-Napoca și Oradea la persoane banuite ca au aplicat desene tip graffiti pe vagoane de calatori și de marfa. Acestea au fost scoase din circulație pentru rescrierea numerelor de identificare. Polițiștii de la Poliție Transporturi Cluj Napoca au facut luni patru […] Articolul Percheziții la tineri banuiți ca au aplicat desene tip graffiti pe vagoane. Ce pagube au produs a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

