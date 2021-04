Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a perchezitionat miercuri redactia ziarului studentesc DOXA si domiciliile a patru din redactorii sai care realizasera o inregistrare video despre represiunea impotriva sustinatorilor opozantului aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, transmite AFP. Intr-un comunicat, DOXA…

- Marinica C., din comuna prahoveana Cocoraștii Colț, s-a spanzurat saptamana trecuta dupa ce a fost terorizat in ultima perioada de mai mulți tineri din Brazi care il bateau și il jefuiau constant. Toata comuna Brazi știa ce pațea bietul tanar, angajat al companiei de apa, mai ales ca o filmare cu una…

- O ancheta complexa este in desfașurare in urma atacului cu ranga, asupra unui tanar, in fața unui local din Bistra. Alba24.ro a obținut primele informații din cadrul achetei: momentan sunt deschise trei dosare penale, unul in care exista doi suspecți și inca doua, care momentan sunt in rem, dar in…

- Gabriela Firea anunta ca s-a depus o plangere penala impotriva lui Nicusor Dan, dupa ce a „inghestuit” 21 de consilieri generali intr-o camera de 20 de metri patrati, timp de 10 ore, la sedinta CGMB din 26 februarie. Ulterior, unul dintre consilieri a fost testat pozitiv cu coronavirus. Social-democrata…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, recunoaște ca vina principala pentru eșecul operațiunii de salvare de la Onești o poarta polițiștii. Bode a sesizat procurorii impotriva polițiștilor din subordinea sa și a decapitat conducerea IPJ Bacau și Onești. ”Am dispus urmatoarele masuri preliminare:…

- Politia rusa a retinut-o pe Iulia Navalniia, sotia opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, in cursul unui protest neautorizat desfasurat duminica la Moscova, au anuntat aliatii opozantului pe retelele sociale, transmite Reuters. Foto: (c) ANATOLY MALTSEV / EPA …

- In Ucraina au fost pornite noi dosare penale impotriva fostului președinte Petro Poroshenko și a noului lider american Joe Biden. Despre acest lucru a anunțat pe 27 ianuarie avocatul lui Poroshenko, Igor Golovani, scrie "5.ua". "Pe 22 ianuarie, la doua zile dupa investirea președintelui Statelor Unite,…

- Politia din Moscova a inceput sambata sa faca arestari inaintea mitingului care urmeaza sa aiba loc in capitala Rusiei, in favoarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a relatat un reporter al Reuters, transmite agerpres.ro.