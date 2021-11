Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Ramnic, cautati de aproape trei saptamani de autoritatile din Marea Britanie pentru trafic de persoane si spalare de bani, au fost arestati de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.…

- Doua persoane, acuzate ca au furat dintr-un restaurant suma de 9.700 de lei, au fost retinute in urma a patru perchezitii domiciliare, efectuate de politistii din Targu Mures, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, potrivit Agerpres. "La data de 28 septembrie,…

- Cinci persoane au fost duse, miercuri, la audieri la sediul DIICOT Satu Mare, fiind suspectate de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce in urma a 12 perchezitii domiciliare au fost ridicate trei kilograme de canabis, doze de cocaina, comprimate ecstasy, pistoale cu gaze si sume de bani,…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, tentativa…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Oradea, impreuna cu procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea, au facut 51 de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea unei grupari specializate in tranzactii imobiliare ilegale, prin camatarie, santaj si inselaciune.…

- Politistii galateni a ridicat aproximativ sase kilograme de aur, in urma a noua perchezitii desfasurate la patru societati comerciale banuite de evaziune fiscala, din municipiul Galati, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…