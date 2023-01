Departamentul american de Justiție a gasit in aceasta saptamana inca sase documente confidentiale in resedinta familiei presedintelui Biden din statul Delaware, a anunțat avocatul personal al președintelui american „Departamentul de Justitie a intrat in posesia unor documente relevante pentru investigatia sa, inclusiv sase elemente constand in documente” clasificate, in timpul unei perchezitii care a avut […] The post Percheziții la reședința lui Biden. Alte șase noi documente confidentiale, descoperite in casa președintelui din Wilmington first appeared on Ziarul National .