- Un gardian de la Penitenciarul numarul 9 "Pruncul" din Chisinau a fost injunghiat in picior de un detinut condamnat la 12 ani de inchisoare. Angajatul a fost atacat cu un obiect ascutit, cand voia sa intre in celula deținutului, pentru a face perchezitii.

- Un ofițer din sistemului penitenciar s-a ales cu o plaga la un picior aplicata de unul dintre deținuții Penitenciarului Nr. 9 - „Pruncul” in timpul unor percheziții desfașurate la 21 decembrie. Faptașul risca sa adauge ani la termenul de detenție. Informația este confirmata pentru agora.md de reprezentanții…

- Administrației Naționale a Penitenciarelor, au efectuat astazi, 21 decembrie perchezitii in Penitenciarul nr.2 din Lipcani, in vederea depistarii obiectelor si substantelor interzise pe teritoriul instituției și la locurile de trai a deținuților.

- Detașamentului mixt „Centru”, „Sud” și DDS „Pantera” au efectuat perchezitii inopinate in Penitenciarul nr.3-Leova, in dimineața zilei de astazi, 15 decembrie 2021 ,in vederea depistarii obiectelor si substantelor interzise pe teritoriul instituției și la locurile de trai a deținuților.

- In aceste clipe au loc alte percheziții la doua penitenciare din țara. Anunțul a fost facut de Administrația Naționala a Penitenciarelor. „La moment ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, impreuna cu cei ai Direcției Generale Urmarire Penala și Administrația Naționala a Penitenciarelor,…

- 49 obiecte spongioase, 3 telefoane mobile 13 incarcatoare pentru telefon mobil, 6 caști audio, 2 cabluri USB, 2 baterii pentru telefon mobil, 10 reșouri electrice, 16 haltere pentru sport confecționate artizanal, 2 țevi metalice, 3 ciocane de fier, 17,5 litri braga, 1 ranga metalica, 4 cuțite, 4 fierbatoare…

- Percheziții inopinate in celulele deținuților din Penitenciarul nr.13-Chișinau. Funcționarii au depistat și ridicat din diferite ascunzișuri mai multe obiecte și substanțe interzise cum ar fi telefoane mobile și accesorii pentru acestea, seturi carți de joc, bauturi alcoolice și materie prima destinata…

- Angajații Direcției siguranța și regim penitenciar a Administrației Naționale a Penitenciarelor in comun cu angajații Penitenciarului nr.9-Pruncul, au efectuat ieri 10 noiembrie 2021, perchezitii inopinate in zonele de trai ale deținuților din Penitenciarul nr.9 - Pruncul.