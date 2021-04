Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, la Iași, au loc mai multe descinderi ale procurorilor DIICOT la sediul Primariei, la un ziar local și la Direcția de Patrimoniu. Conform declarației edilului Mihai Chirica procurorii ridica documente intr-un dosar din 2005 privind o asociere facuta in dauna intereselor publice. Mihai…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza joi dimineața 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor,…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat opt perchezitii domiciliare, pe raza judetului Ilfov si a municipiului Bucuresti, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de spalare de bani si contrabanda cu marfuri aduse aduse…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost trimis in judecata de DIICOT pentru trafic de droguri, el fiind acuzat ca a vandut cocaina unei persoane care colabora cu procurorii si unui investigator sub acoperire, in apropierea unui local din centrul vechi al Capitalei. …

- Politisti de la DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare, marti dimineata, noua mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Tulcea. Potrivit unui…

- Procurorii Biroului Teritorial Teleorman al DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare in doua judete si municipiul Bucuresti, la membrii unei grupari suspectate ca a „spalat” 3 milioane de euro, anunta agerpres . Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis joi Agerpres, descinderile au fost efectuate…

- Procurorii Biroului Teritorial Teleorman al DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare in doua judete si municipiul Bucuresti, la membrii unei grupari suspectate ca a "spalat" 3 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis joi AGERPRES, descinderile au fost efectuate pe 21 ianuarie…

- Curtea de Apel Constanta a decis azi mentinerea in stare de arest preventiv a celor cinci persoane retinute la finele celor 14 perchezitii domiciliare efectuate zilele trecute, 13 in Constanta si una in judetul Mures. Hotararea de azi este desfinitiva. Amintim ca procurori DIICOT Constanta au efectuat…