Percheziții la Primăria Corbeanca într-un mega-dosar de corupție Procurorii DNA fac, joi, perchezitii la sase adrese din judetul Ilfov, intre care sediul unei institutii publice, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de coruptie comise in perioada 2011-2017. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei fac cercetari intr-o cauza penala care vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, comise in perioada 2011-2017. ”In cursul zilei de 4 mai 2023, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, se efectueaza perchezitii domiciliare in sase locatii, situate pe raza judetului Ilfov,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

