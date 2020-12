Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece perchezitii au loc miercuri in Bucuresti si in Ilfov in legatura cu construirea unor imobile cu destinatia de locuinte in zona Chitila - Bucurestii Noi. Surse din ancheta afirma ca in dosar sunt vizate inclusiv Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si Serviciul de autorizari…

- Polițiștii din București fac, miercuri, mai multe percheziții la locuințele unor persoane din București și din județul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, ce vizeaza domeniul construcțiilor. Surse din ancheta au declarat pentru G4Media ca trei dintre descinderi se desfașoara la Primaria generala.11…

- Miercuri, 16 decembrie, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale din Poliția Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 11 mandate de percheziție domiciliara la adrese din…

- Polițiștii Capitalei fac mai multe percheziții in București și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor, prejudiciul fiind de 2,7 milioane de lei. Conform surselor PUTEREA.ro, acțiunile oamenilor legii vizeaza Direcția Generala de Uranism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigare a Criminalitatii Economice au facut perchezitii in Capitala intr-un dosar de inselaciune in care un barbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoana sa “investeasca” suma de…

- Un bucureștean banuit de talharie a fost prins de polițiști, in sectorul 2, cu focuri de arma. In același dosar, un alt barbat a fost arestat, conform Mediafax. Este vorba de cel de-al doilea hoț care l-a talharit pe consulul Ambasadei SUA, la București, in plina strada, potrivit stiripesurse.ro . Un…

- Polițiști și procurori pun in aplicare, in dimineața zilei de joi, 16 mandate de percheziție domiciliara și 15 mandate de aducere, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, anunța Poliția Capitalei..DOLIU in lumea teatrului: unul dintre actorii indragiți de spectatori a incetat…