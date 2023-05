Procurorii DNA au descins la sediul primariei Brașov dar și in alte locații din București, Brașov, Ilfov și Argeș. Perchezițiile au loc in contextul in care exista suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni corupție și asimilate celor de corupție, comise in cursul anului 2022, in legatura cu atribuirea preferențiala a unor contracte de achiziții publice. Dosarul de care este vizata instituția vizeaza savarșirea unor infracțiuni in cursul anului 2022, potrivit G4Media. In urma percehzițiilor, 12 persoane ar fi fost duse la audieri. Comunicatul oficial al DNA ”Ca raspuns la solicitarile formulate…