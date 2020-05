Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT au efectuat, marti, 11 perchezitii la domiciliile unor suspecti de trafic de droguri si substante psihoactive, fiind vizat si un angajat al Penitenciarului...

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Politiei Capitalei au ridicat de la o firma de curierat o cutie care continea mai multe cartuse, tuburi cartus si un proiectil, munitia fiind expediata intr-un container de un cetatean strain prin Portul Constanta.Potrivit…

- Specialisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Prahova au acționat, la inceputul acestei saptamani, pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea faptelor de natura penala si contraventionala la regimul produselor de protectie a plantelor. In acest…

- Percheziții la Mavrodin și Buzescu, la persoane banuite ca au extras metale prețioase din pamant provenit de la Roșia Montana in Eveniment / on 17/03/2020 at 11:57 / Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman, cu sprijinul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- La data de 16 martie 2020, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Teleorman, cu sprijinul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase si a unei grupe C.B.R.N. din cadrul S.I.A.S ndash; I.G.P.R, au efectuat patru perchezitie domiciliare in comunele Mavrodin si Buzescu,…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sprijiniti de efective de la Serviciul de Investigatii Criminale si criminalisti, au efectuat o perchezitie la un barbat de 68 de ani, din Targoviste, banuit de savarsirea infractiunilor de trafic de substante toxice si nerespectarea…

- Trei perchezitii au loc miercuri dimineata in Arges si in Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu arme.”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase – I.G.P.R. efectueaza 3 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in Judetul Arges,…

