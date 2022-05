Perchezitii la persoane suspectate de trafic de droguri. Ce au gasit anchetatorii in locuintele suspectilor (GALERIE FOTO)

La data de 19.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Covasna impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna au efectuat un numar de 3 perchezitii domiciliare in municipiul Sfantu Gheorghe intr o cauza vizand comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in urma punerii in aplicare a mandatelor de perchez ...