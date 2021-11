Stiri pe aceeasi tema

- Prejudiciu de 1,2 milioane de lei din indemnizatii obtinute ilicit de la bugetul de stat, in contextul pandemiei de Covid 19. 110 persoane ar fi obtinut, ilicit, indemnizatii de la bugetul de stat.In cursul zilei de ieri, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului…

- Un numar de 110 persoane ar fi obtinut ilicit indemnizatii de la bugetul de stat, in contextul pandemiei de Covid, prejudiciul in acest caz fiind de 1,2 milioane de lei, potrivit news.ro. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au efectuat trei percheziții domiciliare, in județul Argeș, la locuința…

- La data de 2 noiembrie 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 2 perchezitii, in municipiul Alba Iulia, in cadrul unui dosar penal privind…

- PERCHEZIȚII la Alba Iulia, intr-un dosar ce vizeaza infracțiuni de falsificare de titluri de credit. Trei persoane, anchetate Marți, 2 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de…

- Polițiștii și procurorii fac, marți – 12 octombrie, percheziții la mai multe familii banuite ca ar fi obținut indemnizații pentru creștere copil, dar și alte beneficii pe durata starii de urgența, in baza unor documente false. ”La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- In cursul zilei de miercuri, 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in municipiul Suceava și comuna Adancata,…

- Politistii Directiei de Ordine Publica din I.G.P.R., Serviciului de Politie Delta Dunarii si Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi fac joi dimineata 29 de perchezitii domiciliare, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal care vizeaza infractiuni la regimul piscicol,…