Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece perchezitii au loc joi in judetul Dambovita, la persoane suspectate ca au obtinut fonduri prin programul Start-up Nation pentru IMM-uri, pe baza unor documente falsificate, prejudiciul fiind de aproape un milion de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- PERCHEZIȚII in TARGOVIȘTE, TITU și DRAGODANA, in aceasta dimineața, 9 iunie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, efectueaza 12 percheziții domiciliare, in municipiul Targoviște, orașul Titu și in comuna Dragodana,…

- Politistii si procurorii DIICOT Timisoara fac, joi dimineata, cinci perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in obtinerea, in fals, de certificate de vaccinare anti-COVID. Aproximativ 8.000 de persoane din tara ar fi beneficiat de "serviciile"…

- Polițiștii au intervenit in județele Bistrița-Nasaud și Maramureș pentru reținerea membrilor unui grup infracțional organizat, banuiți de talharie, furt și inșelaciune in Italia și Germania. Autoritatile din Italia suspecteaza 59 de romani care au obținut 800.000 euro din talharii. Procurorii DIICOT…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Galati au efectuat noua perchezitii domiciliare in judetul Galati, la persoane banuite de comiterea mai multor furturi de pe platforma Combinatului siderurgic, fiind puse in executare 11 mandate de aducere, in urma carora sapte persoane au fost retinute…

- Polițiștii din Dambovița efectueaza patru perchezitii domiciliare, una in județul Dambovița și trei in București, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de delapidare, abuz in serviciu și fals intelectual.Din cercetari- in perioada mai 2020 - aprilie…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, in aceasta dimineața, sase perchezitii domiciliare la persoane banuite de furturi din locuinte, din societati comerciale si furturi de componente auto, anunta Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Descinderile au loc in doua comune din judetul Prahova,…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE INȘELACIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE ȘI EVAZIUNE FISCALA La data de 31 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au efectuat 14 percheziții domiciliare, la locuințele…